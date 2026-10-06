Emergencia en mall: Atienden derrame de amoniaco en Alajuela

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Una emergencia con amoniaco en Alajuela atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos en Alajuela, particularmente en el Mall Internacional.
Se ubica sobre la Radial de Alajuela, contiguo a una reconocida cadena de restaurantes y al City Mall.
El reporte ingresó a las 3:04 p. m. de este martes y señala un derrame de 3 litros de amoniaco con una concentración del 30%.
Al lugar se desplazaron tres unidades de Bomberos para atender la emergencia: M-34, MATPEL-01 y R-08.
Por el momento, la información disponible no detalla si alguna persona resultó afectada por el derrame.
El amoníaco es un gas, una sustancia que, en caso de ser ingerido o en caso de ser inhalado, provoca irritación que quema y lastima la mucosa de la parte respiratoria.
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Provoca irritaciones que van desde tos, falta de aire, hasta incluso llevar un edema agudo de pulmón, o sea, una formación de líquido en el pulmón con falla cardíaca y pulmonar, incluso, puede llevar a la muerte, siempre dependiendo de la concentración, por eso la importancia de atender la emergencia.
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