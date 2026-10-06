Emergencia en mall: Atienden derrame de amoniaco en Alajuela

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Una emergencia con amoniaco en Alajuela atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos en Alajuela, particularmente en el Mall Internacional.

Se ubica sobre la Radial de Alajuela, contiguo a una reconocida cadena de restaurantes y al City Mall.

¿Qué es lo que se sabe?

El reporte ingresó a las 3:04 p. m. de este martes y señala un derrame de 3 litros de amoniaco con una concentración del 30%.

Al lugar se desplazaron tres unidades de Bomberos para atender la emergencia: M-34, MATPEL-01 y R-08.

Por el momento, la información disponible no detalla si alguna persona resultó afectada por el derrame.

¿Es peligroso el amoniaco?

El amoníaco es un gas, una sustancia que, en caso de ser ingerido o en caso de ser inhalado, provoca irritación que quema y lastima la mucosa de la parte respiratoria.

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Provoca irritaciones que van desde tos, falta de aire, hasta incluso llevar un edema agudo de pulmón, o sea, una formación de líquido en el pulmón con falla cardíaca y pulmonar, incluso, puede llevar a la muerte, siempre dependiendo de la concentración, por eso la importancia de atender la emergencia.

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