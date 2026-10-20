Organización criminal tica obliga a que integrantes tengan un tatuaje

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Durante la mañana de este 20 de octubre se desarrolló una serie de allanamientos para desarticular a una organización criminal ligada con préstamos gota a gota y legitimación de capitales. El caso se denomina como “Laden”, porque el grupo se hacía llamar “Family Laden”.

Investigación

Según declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, la organización hacía préstamos que oscilaban entre los ¢300 mil hasta los ¢5 millones. Los intereses eran tan altos, que las deudas se volvían prácticamente eternas.

“A las personas que no pagaban las amenazaban muy violentamente, incluso con la utilización de armas de fuego”, añadió Soto.

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Presunta formalidad

“Se hacían ver como “préstamos Ladden”, con el nombre de la estructura, haciéndole creer a la personas que había un nivel de formalidad, pidiédoles algunos documentos como la cédula, la dirección y el teléfono, con la intención de ubicarlos si no pagaban, para ir a amenazarlos, amedrentarlos”, dijo Soto.

Obligación de la organización criminal

Además, trascendió que la organización obligaba a los componentes de la estructura criminal a tatuarse “Family Laden” en el cuerpo, principalmente en el cuello.

Por el momento, se confirma la detención de 9 personas, producto de este caso.