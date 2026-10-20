(FOTOS) La lujosa vivienda donde vivía el líder de una banda de préstamos gota a gota

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un gimnasio prácticamente nuevo, un amplio acuario, espacios recreativos y zonas para ganado forman parte de la lujosa propiedad en la que residía el presunto líder de una organización criminal dedicada a los préstamos gota a gota en Cartago.

Las imágenes, difundidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), muestran parte de la vivienda allanada durante un operativo que busca desarticular una estructura vinculada con extorsiones, amenazas y legitimación de capitales.

Una propiedad adquirida por ₡100 millones

Según explicó Michael Soto, director del OIJ, el terreno donde se construyó la propiedad habría sido adquirido por el sospechoso en ₡100 millones, pagados en efectivo a un vecino de la zona.

Durante la investigación, los agentes observaron el crecimiento de la propiedad, que incluye caminos asfaltados dentro del terreno y amplias áreas recreativas.

Las autoridades también reportaron el decomiso previsto de vehículos y motocicletas de alta gama, así como una cantidad importante de armas de fuego.

Movían ₡40 millones al mes

De acuerdo con el OIJ, el presunto cabecilla, de unos 35 años, habría comenzado a incursionar en esta actividad después de dedicarse a reparar computadoras.

La estructura, que se identificaba como Laden, habría movilizado aproximadamente ₡40 millones mensuales mediante préstamos con intereses elevados.

Según la investigación, sus integrantes amenazaban violentamente a quienes no pagaban, e incluso habrían disparado contra viviendas de los deudores.

Nueve detenidos durante los allanamientos

El operativo incluyó nueve allanamientos en sectores de Cartago, entre ellos Paraíso, Juan Viñas y Cot, y dejó nueve personas detenidas al momento de las declaraciones de las autoridades.

El grupo tendría un núcleo principal de unas 12 personas. Además, el OIJ investiga la presunta participación de mujeres que habrían facilitado el uso de sus nombres para colocar propiedades y vehículos.

Las autoridades indicaron que algunas víctimas dejaron de denunciar por temor a las amenazas. Por ello, el OIJ pidió a quienes hayan sido afectados por esta estructura que se acerquen a denunciar para fortalecer la investigación.

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