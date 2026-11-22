Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Los primeros operativos de la etapa “preaguinaldo” de la Operación Élite de Fin y Principio de Año 2026-2027 dejaron el decomiso de más de 1.223 dosis de droga, 6.363 unidades de licor de contrabando y 20 motocicletas en diferentes puntos del país.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, durante las primeras horas del fin de semana esta estrategia se efectuaron 210 acciones operativas en todo el territorio nacional.

Los resultados corresponden a las acciones preventivas y de control que buscan reforzar la seguridad antes del pago del aguinaldo.

Las autoridades mantendrán los operativos en distintas comunidades del país con el objetivo de prevenir delitos, detectar actividades ilícitas y fortalecer la presencia policial durante las semanas previas a la temporada de mayor movimiento comercial y económico.

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La estrategia forma parte de los esfuerzos de seguridad que se extenderán durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

Escrito por: Daniel Palma Durán.