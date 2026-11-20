Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un cargamento de 4.000 kilogramos de papaya fue decomisado por las autoridades en las cercanías del puesto 35, en Paso Canoas, en la frontera sur del país.

El hallazgo fue realizado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), con el apoyo de la Policía de Fronteras, durante un operativo de control para detectar el ingreso ilegal de productos agrícolas al territorio nacional.

Según informó el SFE, tras realizar una inspección de la documentación que acompañaba el cargamento, los funcionarios determinaron que el producto no cumplía con los requisitos legales para su ingreso al país.

Ante esta situación, se ordenó la destrucción de toda la mercancía, bajo las medidas de bioseguridad correspondientes.

La medida busca evitar que ingresen posibles plagas que puedan afectar los cultivos nacionales. Además, pretende prevenir eventuales riesgos para los consumidores, debido a que se desconocen las condiciones en las que fue cultivada, manipulada y transportada la fruta.

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El decomiso forma parte de las acciones de vigilancia y control que realizan las instituciones en los puntos fronterizos para combatir el ingreso irregular de mercancías y proteger la producción agrícola costarricense.

Escrito por: Daniel Palma Durán.