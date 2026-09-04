La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una advertencia por la rápida intensificación del fenómeno de El Niño, misma que replicó la Organización Mundial de la Salud en su sección de noticias.

El fenómeno podría convertirse en uno de los episodios más fuertes de las últimas cuatro décadas.

El organismo señaló que El Niño ya está firmemente establecido y que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses, con una posible intensidad máxima hacia finales de 2026.

Pronóstico incluye hasta el próximo año

Los pronósticos indican además una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027, mientras sus efectos sobre el clima podrían extenderse durante buena parte del próximo año.

La intensificación del fenómeno aumenta el riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo en diferentes regiones del planeta.

Una situación nunca antes vista

“El Niño está adquiriendo una magnitud extraordinaria ante nuestros ojos”, afirmó António Guterres, secretario general de la ONU.

El funcionario agregó que el planeta atraviesa “aguas desconocidas” mientras las temperaturas continúan aumentando.

El Pacífico registra temperaturas extraordinarias

La principal señal de preocupación está en el Pacífico tropical, donde las temperaturas del océano aumentaron muy por encima de los valores habituales.

Entre mayo y julio de 2026, uno de los principales indicadores utilizados para vigilar El Niño registró una anomalía promedio de 1,5 °C, mientras que en julio llegó a los 2 °C.

Pero el calentamiento continuó durante las siguientes semanas.

Entre finales de julio y mediados de agosto, las temperaturas semanales llegaron aproximadamente a 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio.

El calentamiento también es especialmente fuerte bajo la superficie del océano. En algunas zonas, las temperaturas subsuperficiales superaron en más de 8 °C los valores habituales durante julio y principios de agosto.

Estas condiciones, combinadas con cambios en la atmósfera y la coincidencia de diferentes modelos de predicción, elevan la confianza de los científicos sobre la continuidad e intensificación del fenómeno.

Alerta por intensificación del fenómeno de El Niño



La Organización Meteorológica Mundial advierte de que El Niño actual podría ser el más potente en cuatro décadas.



Los impactos severos en América Latina se harán visibles a través de más lluvias de lo normal en el sur de Brasil… pic.twitter.com/f7zVPcnqwH — DW Español (@dw_espanol) September 3, 2026

¿Qué puede provocar El Niño?

Un episodio de esta magnitud puede modificar los patrones normales de lluvias, temperaturas y circulación atmosférica.

Sus consecuencias pueden alcanzar sectores como la agricultura, la disponibilidad de agua, la generación de energía, la salud pública y la atención de emergencias.

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Para septiembre, octubre y noviembre de 2026, los modelos apuntan a una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en prácticamente todas las zonas terrestres.

Sin embargo, la OMM aclara que un El Niño extremadamente fuerte no significa que todos los países sufrirán necesariamente los mismos efectos.

Las consecuencias dependen de la ubicación geográfica, la época del año y la interacción con otros patrones climáticos de los océanos Atlántico e Índico.

El cambio climático agrava el escenario

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando aumentan las temperaturas de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental.

El fenómeno no es provocado por el cambio climático, pero actualmente ocurre sobre un planeta y unos océanos que registran temperaturas extraordinariamente altas.

Por eso, sus efectos pueden sumarse a los impactos asociados al calentamiento global.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el fenómeno tiene potencial para provocar “un golpe enorme” a comunidades y economías.

“Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, señaló.

La OMM pidió a gobiernos, organismos humanitarios y comunidades convertir las previsiones en acciones tempranas, desde la protección de cultivos y reservas de agua hasta la preparación de los sistemas de salud y la atención de posibles emergencias.