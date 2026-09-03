Exclusiva: Tío abuelo de alias “Diablo” envió documento a Noticias Repretel

El vicealcalde de Aserrí, Carlos Alberto Azofeifa Aguilar, negó categóricamente cualquier vínculo con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y rechazó los señalamientos incluidos en informes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Azofeifa respondió mediante un documento enviado a Noticias Repretel, luego de que informes de la Unidad de Operaciones e Inteligencia de la DIS lo relacionaran con una finca ubicada en Pococí, donde, según un informante citado en los documentos, Arias Monge habría permanecido oculto cuando era uno de los prófugos más buscados por las autoridades.

¿Qué indica en el informe?

Según su versión, el inmueble señalado en los informes nunca le perteneció ni estuvo inscrito registralmente a su nombre.

También aseguró que no mantiene una relación personal, comercial ni patrimonial con Arias Monge, de quien es tío abuelo. Afirmó que únicamente tuvo un encuentro con el padre de alias Diablo antes de 2018, cuando pasó a recoger una motosierra, y que desde entonces no tiene contacto con él.

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Rechazó relación con actividades ilícitas

Los informes también plantean, según la respuesta de Azofeifa, que las inversiones realizadas podrían haber sido financiadas con dinero proveniente de las actividades ilícitas atribuidas a alias Diablo.

Ante esto, el vicealcalde rechazó cualquier relación entre sus bienes, actividades económicas u operaciones patrimoniales y las actividades ilícitas atribuidas a su familiar.

Afirmó que está dispuesto a demostrar ante las autoridades competentes el origen lícito de sus bienes, ingresos y operaciones.

También indicó que, tras realizar consultas ante las autoridades, no cuenta con ninguna causa abierta ni investigación en su contra.

Explicó que sus ingresos provienen de su actividad laboral y de su trabajo como caficultor y productor agropecuario.

Repase el detalle completo en el video adjunto.