El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que murió tras vuelco de vehículo en Circunvalación, sentido Uruca-Pavas.

Los hechos se dieron pasadas la 4:00 a.m.

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¿Cómo se dio el accidente en Circunvalación?

Por razones que no están claras, la víctima perdió el control, se salió de la vía, colisionó contra un vehículo tipo pick-up y luego chocó contra una barrera divisoria, provocando que se volcara.

A la llegada de las autoridades, lo reportaron sin signos vitales.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un masculino de apellido Mora, de 20 años.

El caso continúa en investigación, para esclarecer las causas del accidente.