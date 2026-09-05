Hombre muere tras vuelco de vehículo en Circunvalación

La Cruz Roja Costarricense confirmó, mediante su reporte preliminar, la muerte de un hombre en el sector de Circunvalación, entre Uruca y Pavas.

Hecho ocurrió a eso de las 3:44 a.m.

Accidente que dejó fallecido un hombre

A la llegada de los cuerpos de emergencia se atiende a dos masculinos adultos. Uno de ellos se rehúsa al traslado a un centro médico.

Mientras que en el caso del otro, se encontraba politraumatizado y sin signos vitales.

¿Se sabe quién es la víctima mortal?

Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se refiere al tema.

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