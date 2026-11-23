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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en el sector de La Guácima, Alajuela.
El reporte sobre el hecho se dio a eso del mediodía de este 23 de noviembre.
Supuestamente un oficial de seguridad de un condominio en el cual ella vivía, había llegado hasta su vivienda y al parecer ubica sin vida a una mujer de 24 años, de apellido López y de nacionalidad estadounidense.
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Se hace el reporte a los agentes judiciales, quienes se apersonan al sitio y realizan el levantamiento del cuerpo.
De manera preliminar, se observa que el cuerpo presenta varios golpes y quemaduras, los cuales serán analizados en la autopsia.
Hay un hombre, de apellido Smith, nacionalidad estadounidense, que fue detenido por este caso.