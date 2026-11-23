Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en el sector de La Guácima, Alajuela.

¿Qué se sabe sobre el caso?

El reporte sobre el hecho se dio a eso del mediodía de este 23 de noviembre.

Supuestamente un oficial de seguridad de un condominio en el cual ella vivía, había llegado hasta su vivienda y al parecer ubica sin vida a una mujer de 24 años, de apellido López y de nacionalidad estadounidense.

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Alerta a las autoridades por hallazgo del cuerpo de una mujer

Se hace el reporte a los agentes judiciales, quienes se apersonan al sitio y realizan el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, se observa que el cuerpo presenta varios golpes y quemaduras, los cuales serán analizados en la autopsia.

Detenido

Hay un hombre, de apellido Smith, nacionalidad estadounidense, que fue detenido por este caso.