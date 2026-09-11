Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una menor reportada como desaparecida.

Se trata de Sirgrid Pamela Mejía Reyes, de 15 años de edad.

Según la información difundida, la adolescente fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2026, en Pavas, Lomas del Río, San José. La denuncia por su desaparición se presentó al día siguiente, el 3 de septiembre.

No obstante, este 11 de septiembre, el OIJ volvió a difundir su imagen para solicitar ayuda en su búsqueda.

Las personas que tengan información que pueda ayudar a localizar a la menor pueden comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645.

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Por: Camila Rosales Méndez

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