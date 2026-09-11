Asesinan reconocido creador de contenido mexicano a balazos

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El creador de contenido José Luis Esparza, conocido como ‘El Piturris’, fue asesinado a balazos este jueves 10 de septiembre en el interior de su taquería, ubicada en Sonora, México.

Ataque ocurrió en su taquería

De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando Esparza se encontraba atendiendo su negocio de tacos ‘Los Güichos’.

Las autoridades se desplazaron hasta el lugar tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Cortinas.

Murió tras recibir varios disparos

El creador de contenido recibió varios impactos de bala y lo trasladaron de emergencia a un centro médico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, ‘El Piturris’ llegó sin signos vitales al hospital debido a las heridas provocadas por los disparos.

Según los primeros reportes, un sujeto habría ingresado al establecimiento y disparado directamente contra el creador de contenido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que mantiene abierta una investigación por el homicidio de José Luis Esparza.

Tenía miles de seguidores en redes sociales

José Luis Esparza formaba parte de ‘La Guarida Podcast’, un proyecto producido por Desde la O, donde compartía micrófonos con ‘El Huicho’.

‘El Piturris’ también había construido una comunidad en redes sociales, con más de 30 mil seguidores en Instagram y más de 180 mil en TikTok.