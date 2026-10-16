¿Por qué quedó en libertad el oficial detenido con un celular en La Reforma?

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El oficial de apellido Guzmán, de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del Ministerio de Seguridad Pública, quedó en libertad tras una audiencia judicial, luego de ser detenido por manipular un celular en las inmediaciones del ámbito de máxima seguridad de la cárcel La Reforma.

Defensa alegó que no pretendía entregar el teléfono

Según la información conocida, la defensa argumentó que el dispositivo era de uso personal y que no existían elementos claros para demostrar que el oficial pretendía entregárselo a un privado de libertad.

Además, el agente se encontraba entre 100 y 150 metros de las celdas, separadas de su puesto por al menos cuatro controles de seguridad.

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¿Qué más le decomisaronal oficial?

Las autoridades también localizaron en el vehículo del grupo una cangurera con cuatro cables USB, una batería portátil, una base de carga para reloj, un cargador, un chip y un reloj inteligente.

El Ministerio de Justicia aclaró que Guzmán no estaba a cargo de la custodia directa de cabecillas criminales recluidos en máxima seguridad, sino que realizaba labores de vigilancia perimetral.

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