Hombre muere tras fatal caída desde un techo

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Un hombre adulto murió la mañana de este viernes luego de caer desde un techo y golpearse contra una superficie de cemento en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas.
La emergencia fue reportada a las 7:16 a. m. La Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica para atender al hombre, quien fue abordado en condición crítica.
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Durante la atención, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado por los socorristas y fue declarado sin signos vitales en la escena.
De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad de la víctima.
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