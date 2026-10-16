Hombre muere tras fatal caída desde un techo

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un hombre adulto murió la mañana de este viernes luego de caer desde un techo y golpearse contra una superficie de cemento en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas.

Cruz Roja lo encontró en condición crítica

La emergencia fue reportada a las 7:16 a. m. La Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica para atender al hombre, quien fue abordado en condición crítica.

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Durante la atención, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado por los socorristas y fue declarado sin signos vitales en la escena.

Se desconocen las circunstancias de la caída desde el techo

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad de la víctima.

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