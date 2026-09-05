Objeto habría provocado mortal accidente en la General Cañas

Un objeto habría provocado el mortal accidente que se presentó esta mañana en la Autopista General Cañas, a eso de las 7:40 a.m., en el carril San José-Alajuela.

Producto del accidente, un masculino falleció, luego de que un autobús le pasara por encima.

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Video del accidente en la General Cañas

El video muestra cómo el motociclista colisiona contra un vehículo, pierde el control de la moto y cae en el carril derecho, donde le pasa por encima un autobús que transitaba por la zona.

Objeto habría provado el mortal accidente

Antes de que se diera la colisión, el carro que colisionó al motociclista, trató de evadir una caja que se utiliza para poner verduras.

“Al parecer, el muchacho venía en una motocicleta y trató de esquivar una caja que estaba en la autopista, fue golpeado por otro vehículo y cayó entre las ruedas del autobús”, djo Andrés Fernández, de Cruz Roja.

Levantamiento del cuerpo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya realizó el levantamiento del cuerpo del motorizado.

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