Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Imagen tomada de: Aliarse

Las mujeres que tienen una pequeña y mediana empresa (PYME), un pequeño y mediano productor agropecuario (PYMA), un emprendimiento o una idea de negocio tendrán una nueva oportunidad para impulsar sus proyectos mediante el programa INN.PULSO X 2027, una iniciativa que busca fortalecer sus capacidades empresariales y abrirles nuevas oportunidades de crecimiento.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Alisarse impulsan este proyecto para acercar la innovación y la tecnología a más mujeres emprendedoras.

¿Cuánto dura y cuándo inicia el programa?

La capacitación tendrá una duración de 14 semanas, comenzará el 25 de enero y finalizará el 28 de mayo de 2027. Las participantes recibirán las clases principalmente en modalidad virtual y asistirán a dos talleres presenciales en los Laboratorios de Innovación Comunitaria (LINC).

¿Qué herramientas digitales aprenderán a utilizar?

Durante el proceso, las beneficiarias aprenderán a fortalecer sus modelos de negocio, incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial y aprovechar nuevas tecnologías para mejorar la gestión y competitividad de sus emprendimientos. Además, recibirán acompañamiento técnico personalizado para aplicar estos conocimientos en sus propios proyectos.

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Uno de los principales atractivos es el apoyo económico que ofrece el INA, que cubrirá el 95 % del costo del programa mediante una beca. Las participantes deberán aportar únicamente el 5 %, equivalente a ₡24.499,85.

Al finalizar la capacitación, las mujeres que completen el proceso recibirán un certificado que respaldará los conocimientos adquiridos.

Las interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 4 de diciembre de 2026 mediante el sitio web de INN.PULSO

Escrito por: Aneisha Cortés