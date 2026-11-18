Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

A las 6:25 a. m. de este miércoles, el sistema de emergencias 9-1-1 recibió un reporte por la presencia de un puma adulto en las instalaciones de Repuestos TRAP, en Guápiles, Limón. El animal presentaba lesiones aparentemente ocasionadas por el impacto de un vehículo.

¿Cómo realizaron el rescate del puma?

Una unidad del Cuerpo de Bomberos llegó al establecimiento y localizó al felino, por lo que coordinó la atención con funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo-SINAC) y con el apoyo de oficiales de la Fuerza Pública.

Los especialistas valoraron las condiciones del animal y procedieron a sedarlo de manera controlada para facilitar su manejo y realizar una evaluación veterinaria que permitiera determinar su estado de salud y las lesiones que presentaba.

Durante el operativo, el equipo de Veterinaria Barquero brindó atención y acompañamiento gratuito. Posteriormente, trasladaron al puma al centro de rescate Toucan Rescue Ranch para continuar con su atención.

¿Qué recomendación hizo el SINAC a los conductores?

Elena Vargas, directora del Área de Conservación Tortuguero, recordó que la Ruta 32 atraviesa zonas boscosas, ríos y corredores naturales por donde transitan diferentes especies de fauna silvestre.

“La Ruta 32 es una carretera de alto tránsito vehicular que atraviesa territorios de gran riqueza natural, donde habitan numerosas especies de fauna silvestre. Es importante comprender que estos animales necesitan desplazarse por su hábitat para alimentarse, reproducirse y sobrevivir, y que en ocasiones deben cruzar la carretera para hacerlo”, señaló Vargas.

La funcionaria pidió a los conductores mantener una velocidad prudente, respetar la señalización y prestar atención al transitar por sectores cercanos a bosques con el fin de evitar nuevos atropellos de animales silvestres.

Escrito por: Aneisha Cortés