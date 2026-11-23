Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

A partir del 25 de febrero de 2027, todos los perros y gatos que se importen, exporten o transiten por Costa Rica deberán contar con un microchip de identificación, según informó el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

La disposición se establece mediante la Resolución N.° SENASA-DCA-R007-2026 y busca fortalecer la identificación individual de las mascotas, facilitar su seguimiento y mejorar los controles sanitarios.

¿Cómo funcionará el microchip?

El dispositivo utilizará radiofrecuencia para identificar a cada animal mediante un código único de 15 dígitos. Además, deberá cumplir con las normas internacionales ISO 11784 e ISO 11785 y las especificaciones de ICAR.

SENASA indicó que el código también deberá aparecer en el certificado sanitario correspondiente, lo que permitirá a las autoridades verificar la información de cada perro o gato.

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¿Para qué sirve este microchip?

La medida pretende mejorar la trazabilidad de los animales para contribuir a la prevención y vigilancia de enfermedades que puedan representar un riesgo para la salud animal y la salud pública.

Ante la entrada en vigor de esta disposición, SENASA recomienda a propietarios, criadores, médicos veterinarios y demás interesados tomar las previsiones necesarias para cumplir con el requisito antes de la fecha establecida.

Las personas interesadas pueden consultar la Resolución N.° SENASA-DCA-R007-2026 para conocer las especificaciones técnicas y demás disposiciones.

Escrito por: Aneisha Cortés