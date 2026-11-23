Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Una menor de edad quedó gravemente herida en una colisión entre dos vehículos ocurrida la tarde del domingo en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.

El accidente se registró a las 6:08 p.m. y dejó cuatro personas atendidas por la Cruz Roja Costarricense.

¿Qué le ocurrió a la menor?

Según la información suministrada, la menor presentaba múltiples traumatismos, por lo que los socorristas la valoraron en condición crítica y la trasladaron al Hospital Carlos Sáenz Herrera.

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Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó dos unidades básicas, cuyos equipos brindaron asistencia a los pacientes afectados.

Por el momento, no brindan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni sobre el estado de salud de las otras tres personas atendidas.

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Escrito por: Aneisha Cortés