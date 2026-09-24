Nueva balacera deja dos muertos en Cartago

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Dos jóvenes, de aproximadamente 20 y 28 años, murieron a balazos la noche de este miércoles en la localidad de Nochebuena, en Cartago, precisamente en Turrialba Centro.

Según el reporte preliminar, ambos permanecían dentro de una vivienda cuando dos sujetos llegaron en motocicleta. Los hombres los llamaron por su nombre y, cuando salieron a la calle, recibieron múltiples disparos.

Cuando los equipos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al sitio, ambos jóvenes ya habían fallecido.

Turrialba suma nueve homicidios en la segunda mitad del año

Este caso representa el quinto homicidio registrado en Turrialba en los últimos 15 días y el segundo doble homicidio en ese mismo periodo.

Durante el primer semestre de 2026, el cantón no registró homicidios. Sin embargo, en la segunda mitad del año ya suma nueve personas asesinadas, según el reporte citado.

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Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas. De acuerdo con la información suministrada, varios de los homicidios registrados en el cantón estarían relacionados con disputas entre organizaciones criminales y movimientos de estructuras vinculadas con el Caribe.

Con este doble homicidio, la provincia de Cartago suma 57 homicidios en lo que va del año.

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