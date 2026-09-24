Asesinan a padre y su hijo en media calle

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Un padre y su hijo murieron balazos mientras viajaban en motocicleta por Matina, en un nuevo hecho de violencia que mantiene en alerta a las autoridades en el Caribe costarricense.

¿Qué fue lo que sucedió?

Según el reporte preliminar, ambos fueron atacados por los ocupantes de otra motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones.

Cuando la Cruz Roja Costarricense y la Fuerza Pública llegaron al sitio, las dos víctimas ya habían fallecido.

Cinco personas asesinadas en seis horas

El caso forma parte de una serie de hechos violentos registrados durante las últimas horas en distintos puntos del Caribe. Según el reporte citado, cinco personas fueron asesinadas en un periodo de seis horas.

Le puede interesar: Científicos afirman haber ‘encontrado al 100%’ el lugar donde está el Arca de Noé

En Siquirres también se registró un ataque en una vivienda de Los Laureles. Los gatilleros ingresaron al inmueble y asesinaron a un hombre, mientras que su hijo, un menor de edad, recibió varios disparos en los brazos.

Al adolescente lo trasladaron en un vehículo particular hasta un centro médico. Según la información suministrada, los atacantes le perdonaron la vida.

Las autoridades han reportado un incremento de hechos violentos en la zona durante los últimos días y relacionan este comportamiento con una reestructuración de grupos criminales que opera en el Caribe.