Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) abrió el proceso de solicitud de becas de nuevo ingreso para el 2027, dirigido a atletas y paratletas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la beca?

Según el Programa de Incentivos para Deportistas de Alto Nivel del ICODER, las personas interesadas deben ser costarricenses, mantenerse activas en su disciplina y formar parte del proceso de selecciones nacionales.

Además, las entidades deportivas deberán presentar los siguientes documentos:

• Oficio de postulación con el acuerdo de la Junta Directiva y los nombres de las personas candidatas en orden de prioridad.

• Formulario de solicitud CPSN FO-01-2027 debidamente completo.

• Comprobante bancario con el número de cuenta IBAN de cada persona postulada.

• Resultados deportivos y documentos que respalden sus logros.

• Plan deportivo que detalle su trayectoria, situación actual y proyección internacional.

En los casos que lo requieran, también deberán aportar un análisis de la Comisión Técnica de la entidad deportiva que justifique la postulación.

¿Hasta cuándo se puede participar?

Las entidades interesadas deberán enviar la documentación mediante una nota formal al correo [email protected], a más tardar a las 11:59 p. m. del viernes 8 de enero de 2027.

Consulte los requisitos y documentos completos en el siguiente enlace: https://www.icoder.go.cr/transparencia-institucional/deporte-recreacion-y-actividad-fisica/incentivos-a-deportistas-becas/incentivos-deportistas-de-alto-nivel-2027

Escrito por: Aneisha Cortés