No más papel: El derecho de circulación también será digital

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El tradicional papel del derecho de circulación que muchos conductores acostumbran guardar en la guantera del vehículo pasará a formato digital con la implementación del Marchamo Digital.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, una vez realizado el pago, el documento será enviado al correo electrónico registrado por el propietario del vehículo. Por esta razón, es importante que los usuarios verifiquen y actualicen sus datos de contacto al momento de cancelar el marchamo.

Quienes no tengan correo electrónico también podrán obtener el documento mediante la página web del INS, en www.grupoins.com, o a través de la aplicación INS Móvil.

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El derecho de circulación podrá portarse directamente en el teléfono celular o imprimirse si el conductor así lo prefiere. Además, contará con elementos de seguridad que permitirán a las autoridades comprobar su autenticidad y verificar la información.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.