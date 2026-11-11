Don Omar cancela conciertos de su gira

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El cantante Don Omar anunció la cancelación de tres conciertos que tenía programados en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, luego de sufrir una recaída en la infección respiratoria que lo afecta durante los últimos días.

El artista explicó retomó sus presentaciones durante el pasado fin de semana en California y Arizona, por lo que tenía la esperanza de completar esta primera etapa de su gira. Sin embargo, volvió a presentar complicaciones de salud y, por recomendación médica, deberá detener sus actividades y guardar reposo.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el cantante ofreció disculpas por cancelar nuevamente los espectáculos y reconoció que muchos de ellos habían reorganizado sus viajes y compromisos para asistir a las presentaciones.

“Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó el artista.

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Don Omar también manifestó su deseo de reprogramar los conciertos pendientes y reencontrarse con sus seguidores cuando se encuentre completamente recuperado.

Escrita por: Daniel Palma Durán.