Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Costa Rica encendió las alertas en materia de dominio del inglés tras perder 28 puntos en el EF English Proficiency Index 2026 (EF EPI), hasta alcanzar una calificación de 488. Se trata del descenso más pronunciado de Centroamérica, según el informe que analizó los resultados de 2,3 millones de adultos en 117 países y territorios.

El estudio, basado en pruebas realizadas durante 2025, también reveló que el promedio mundial del dominio del inglés cayó por quinto año consecutivo. Más de dos tercios de los países comparables perdieron puntos frente a la edición anterior.

Honduras lidera Centroamérica

Con 554 puntos, Honduras ocupa el primer lugar de Centroamérica y el puesto 28 a nivel mundial. Además, es el segundo país mejor ubicado de América Latina, solo detrás de Argentina, que obtuvo 563 puntos.

Nicaragua aparece en el segundo puesto regional con 512 puntos, mientras que El Salvador alcanzó 502, Guatemala 498 y Costa Rica 488. Panamá cierra la lista centroamericana con 485 puntos.

La brecha también preocupa en Costa Rica

Además de la caída en su puntuación, Costa Rica presenta una de las brechas de género más amplias del mundo en el dominio del inglés: 40 puntos de diferencia a favor de los hombres.

El informe también identifica una tendencia global: las personas obtienen mejores resultados en lectura que en expresión oral. A nivel mundial, la diferencia entre ambas habilidades es de 57 puntos, un comportamiento que el estudio relaciona con sistemas educativos que priorizan la gramática y la comprensión de textos sobre la práctica oral.

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En América Latina, Argentina encabeza los resultados con 563 puntos, seguida por Honduras y Uruguay, con 547. En contraste, México registra 431 puntos y Ecuador 441, mientras Brasil alcanza 469.