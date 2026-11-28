Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un hombre adulto falleció la mañana de este sábado tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en Barrio Quinto de Limón.

Los hechos tuvieron lugar detrás de la feria del agricultor de la zona, un día en el que transitan muchas personas a hacer sus compras.

¿Qué más se sabe?

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 11:39 a. m. y desplazó una unidad básica al sitio.

A su llegada, los cruzrojistas encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

Le puede interesar: Choque entre carro y moto deja un muerto en Alajuela

El reporte también indica que el paso permanece cerrado en el sector.