Niño de 5 años fallecido ya había sido reportado al PANI por supuestas agresiones

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La autopsia al cuerpo de Julián, un niño de cinco años que falleció en Desamparados de Alajuela, será clave para determinar si murió por una causa accidental o si fue víctima de agresión o negligencia.

El menor falleció la tarde del jueves, luego de sufrir una aparente asfixia por atragantamiento mientras consumía avena. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por la Cruz Roja, fue declarado sin vida en el lugar.

¿Por qué investigan a dos mujeres?

La madre del niño, de apellido Sandoval, de 25 años, y su pareja sentimental, de apellido Hernández, de 32 años, permanecen detenidas en celdas judiciales.

La decisión se tomó luego de que los agentes del OIJ detectaran en el cuerpo del menor lesiones de distinta antigüedad, que podrían ser indicios de un posible caso de maltrato infantil.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte y definir si corresponde abrir una causa penal y solicitar medidas cautelares contra las sospechosas.

¿El PANI había intervenido anteriormente al niño?

Según la información conocida, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) había intervenido en varias ocasiones a la familia debido a reportes de presuntas agresiones contra el niño.

Además, el menor habría permanecido cerca de un año alejado de sus familiares, entre ellos sus abuelos, tíos y otros allegados.

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Tras conocer el fallecimiento, el PANI volvió a involucrarse en el caso y coordina con las autoridades judiciales para facilitar los informes de sus intervenciones anteriores.

¿Qué determinará la investigación?

Los resultados forenses serán fundamentales para establecer si las lesiones que presentaba Julián guardan relación con su fallecimiento o si se trató de una muerte accidental.

El OIJ también analiza las evidencias recopiladas en la vivienda y las entrevistas a personas cercanas a la familia.

De acuerdo con datos mencionados en el reporte judicial, seis menores de entre cero y 12 años han fallecido como víctimas de homicidio en lo que va del año. Si se confirma que la muerte de Julián fue homicida, se convertiría en el séptimo caso.