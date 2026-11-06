Caen dos venezolanos por narcotrafico en el centro de San José

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos personas de nacionalidad venezolana, sospechosas del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, durante un allanamiento en un hotel de San José.

¿Quiénes fueron detenidos?

Se trata de un hombre de apellido Rodríguez y una mujer de apellido Vivas, quienes quedaron bajo las autoridades judiciales.

¿Dónde ocurrió el operativo?

El allanamiento fue realizado por agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ en un hotel ubicado en Merced, San José.

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