Policías encuentran niñas en la calle y confiesan por qué huyeron de su casa

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una niña de 7 años le contó a oficiales de la Fuerza Pública por qué no quería regresar a su casa, luego de que la encontraran caminando sola junto a su hermana, de 2 años, en Vista Hermosa de Cartago.

El caso ocurrió este pasado viernes y terminó con la detención de una mujer de 22 años, de apellido Hernández, quien figura como sospechosa de agredir a sus hijas.

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Oficiales encontraron a las menores caminando solas

Según la información suministrada, los oficiales abordaron a las dos niñas y, durante la conversación, una de ellas manifestó que no quería volver a su vivienda porque, según afirmó, era víctima de agresiones.

Ante lo señalado por la menor, los policías alertaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes confirmaron que ambas niñas presentaban lesiones.

Niñas quedaron internadas en un centro médico

Tras la intervención de las autoridades, las dos menores fueron trasladadas a un centro médico, donde quedaron internadas.

La mujer se detuvo como sospechosa de agredir a sus hijas y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

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