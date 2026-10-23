Nicolás Maduro tiene como compañero de cárcel a un tico

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El costarricense Gilberth Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, permanece recluido en la misma prisión de Nueva York donde están detenidos el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otras figuras de alto perfil internacional.

Bell está en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un centro federal de Nueva York en Estados Unidos. El costarricense llegó a ese recinto tras su extradición a territorio estadounidense el pasado 13 de agosto, para enfrentar cargos por narcotráfico.

Una cárcel con figuras de alto perfil

El MDC de Brooklyn alberga a personas que enfrentan procesos judiciales federales o que esperan su traslado después de recibir una condena. Entre sus reclusos figuran Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.

Otras figuras reconocidas que han pasado por esa prisión son el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el rapero Sean “Diddy” Combs, R. Kelly y Tekashi 6ix9ine.

El centro de detención no solo es famoso por sus detenidos, también, ha recibido críticas por el deterioro de sus instalaciones, los problemas de acceso a la atención médica, los episodios violentos y las deficiencias en la supervisión.

Su capacidad oficial es de 1.775 personas. Además, jueces de Nueva York han cuestionado en distintas ocasiones las condiciones de reclusión, las dificultades para recibir atención médica y los casos de corrupción.

Desde junio de 2025, el recinto también alberga a personas detenidas por las autoridades migratorias estadounidenses.

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