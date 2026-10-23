Operan de emergencia a entrenador tico Alexander Vargas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El entrenador costarricense Alexander Vargas, director técnico del Cacique Diriangén FC de Nicaragua, tuvo que operarse de emergencia este jueves 22 de octubre, debido a un cuadro de diverticulitis que requirió una colostomía.

El club nicaragüense informó este viernes que la intervención se realizó en el Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua, y concluyó con éxito gracias a la atención del equipo médico.

Club acompaña su recuperación

Mediante un comunicado oficial, la Junta Directiva del Diriangén agradeció al personal médico y de enfermería del centro hospitalario por su atención durante la emergencia.

La institución también reconoció el respaldo de las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua y del Gobierno de ese país para garantizar la atención médica del entrenador.

El equipo señaló que la salud y recuperación de Vargas constituyen su máxima prioridad y aseguró que le brindará acompañamiento durante el proceso, de acuerdo con las indicaciones médicas.

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Además, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de la afición, la familia del fútbol nacional y las personas que han estado pendientes de la salud del técnico.

¡Fuerza, profe Vargas!, expresó el club al cierre de su comunicado.