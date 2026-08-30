El exmandatario venezolano Nicolás Maduro reapareció en redes sociales con nuevas fotografías desde la prisión en Nueva York, Estados Unidos, donde permanece recluido mientras enfrenta un proceso judicial.

Las imágenes las difundió desde su cuenta oficial en X y muestran a Maduro vestido con ropa deportiva y haciendo la señal de la victoria.

¿Qué publicó Maduro?

Junto con las fotografías, Maduro publicó un mensaje dirigido especialmente a sus familiares, jóvenes y seguidores.

El exmandatario aseguró que tanto él como Cilia Flores permanecen “firmes” y afirmó que “Venezuela renacerá”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, expresó Maduro en la publicación.

También señaló que las fotografías eran “un pequeño regalo” para sus nietos, así como para los niños y niñas y las personas que, según dijo, los apoyan.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

De acuerdo con la información difundida sobre su situación en prisión, Maduro no tendría acceso a periódicos ni a internet, aunque estaría autorizado a comunicarse por teléfono con familiares y abogados.

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Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

El mensaje marca una nueva aparición pública del exmandatario mientras continúa el proceso judicial en su contra en Estados Unidos.