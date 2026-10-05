Negociación con Bryan Ruiz se cerraría esta semana

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Fueron nueve días positivos para la Selección Nacional de Costa Rica y, por consecuente, también para el técnico interino Bryan Ruiz.

Un saldo de seis puntos, cinco goles a favor y cero en contra en apenas dos partidos, lo catapultan entre los favoritos para dirigir de manera permanente a la tricolor tras los juegos de Liga de Naciones y la salida de Fernando Batista.

¿Cuál es la información más reciente?

Fuentes cercanas a Deportes Repretel conocieron que la negociación para que Ruiz se mantenga a cargo de la tricolor se produciría esta misma semana, lideradas por Osael Maroto, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

El acuerdo podría cerrarse esta misma semana, con el objetivo de que el, hasta ahora, entrenador de la Sub 20 de Alajuelense, se encargue de preparar los posibles fogueos para el próximo mes de noviembre.

Próxima semana también sería clave

Este medio conoció, también, que la próxima semana seguiría siendo clave, pues el miércoles 14 de octubre se realizará la sesión del Comité Ejecutivo, con el objetivo de ratificar la decisión y hacer oficial la continuidad del timonel.

Este sería el primer nombramiento oficial de Bryan Ruiz como principal entrenador de un primer equipo. Tiene cuatro años dirigiendo de manera continua en las ligas menores de Alajuelense.

Sus dos interinatos tienen los siguentes datos:

Cuatro juegos disputados

Cuatro victorias

13 goles a favor

1 gol en contra

3 porterías a cero

3,25 goles anotados por partido

0,25 goles en contra por juego

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