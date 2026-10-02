Yerlan Sosa y Claudio Montero debutaron con La Sele con menos de 21 años

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Yerlan Sosa y Claudio Montero debutaron con La Sele con menos de veintiún años, al ser titulares ante Nicaragua, uno de Alajuelense y el otro del Cartaginés.

Montero disputó 56 minutos antes de salir de cambio, mientras Sosa jugó los 90 minutos con 2 asistencias, y Bryan Ruiz los conoce de liga menor de Alajuelense.

Bryan Ruiz sigue sin derrotas como entrenador de La Sele, y Byron Mora es el único futbolista en convocatoria pendiente de debutar con la selección mayor tras el triunfo ante Nicaragua en Managua.

