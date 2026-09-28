Municipalidad anuncia renovación total de su mercado central

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La Municipalidad de Grecia anunció un proyecto de renovación integral para el histórico Mercado Municipal, con obras enfocadas en mejorar la infraestructura, seguridad, funcionalidad e higiene del inmueble.

Obras no contemplan la demolición del mercado

El proyecto, denominado “Remodelación, habilitación comercial, modernización estética e higienización del Mercado Municipal de Grecia”, contempla una intervención de la infraestructura existente sin demoler el inmueble.

La propuesta incluye dos frentes de trabajo. El primero corresponde al área de sodas, donde instalarán louvers metálicos y mallas de protección para evitar el ingreso de aves. También contempla el cambio de la cubierta de policarbonato, la instalación de cielo raso modular de PVC y el refuerzo de elementos estructurales deteriorados.

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El segundo frente corresponde a la esquina suroeste, donde rehabilitarán dos locales comerciales. Las obras incluyen sistemas independientes de electricidad y agua, previsión para aire acondicionado, un servicio sanitario accesible, conexión a trampas de grasa y mejoras en fachada, techos, cortinas metálicas e iluminación LED de seguridad.

Proyecto tendrá un presupuesto de más de ₡81 millones

La Municipalidad indicó que el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de ₡81,1 millones, distribuido entre los dos frentes de trabajo.

Además, el proyecto contempla mantener abiertos los pasillos perimetrales durante las obras. Estos espacios podrán incorporarse después a los contratos de arrendamiento, según las condiciones establecidas para los futuros ocupantes.

El plazo contempla hasta 20 días hábiles para la inscripción de obras y 80 días naturales para la ejecución.

La administración de la obra estará a cargo del licenciado Alejandro Arias y el ingeniero Julio Arias Segura, quien también figura como enlace con la Municipalidad.