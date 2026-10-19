Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Municipalidad de Montes de Oca realizará del 23 al 31 de octubre la entrega de formularios, para solicitudes de becas estudiantiles correspondiente al curso lectivo del 2027.

Fechas claves para las becas

Del 11 al 14 de noviembre se recibirán los documentos completos y el proceso se organizará según el distrito de residencia.

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¿Para cuáles estudiantes van dirigidas estas ayudas?

Van dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria del sistema público, que residan en montes de oca y pertenezcan a familias en condición de pobreza o pobreza extrema.

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