Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un fisicoculturista y dueño de un reconocido gimnasio murió la tarde este 18 de octubre tras un violento accidente en Guácimo de Limón.

Según imágenes que obtuvo Noticias Repretel, producto del accidente, la víctima mortal salió expulsada de su vehículo.

También puede leer: Conductor muere tras salir expulsado de carro que se incrustó en gasolinera.

¿Cómo se dio el accidente?

El automóvil perdió el control, ingresó violentamente a una estación de servicio y terminó incrustado contra un muro. Durante el aparatoso choque, el conductor salió expulsado por una ventana y falleció en el lugar.

El vehículo presentó un conato de incendio, que fue controlado por trabajadores de la gasolinera, evitando una tragedia mayor.

La víctima mortal era fisicoculturista y dueño de un reconocido gimnasio

Según se confirmó, la víctima era Salomón Sáez Vega, fisicoculturista y reconocido dueño de un gimnasio.

“Formó parte de nuestra comunidad como atleta de fisicoculturismo y en su momento fue integrante de la Selección Nacional de nuestro deporte”, afirma la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de Costa Rica.

A Sáenz también se le recordará por su huella en el deporte y salud del cantón de Siquirres.