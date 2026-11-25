Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Las mujeres rurales y sus organizaciones tendrán nuevas oportunidades para acceder a terrenos destinados a actividades productivas mediante arrendamiento o asignación. Así lo establece el Reglamento a la Ley Tierra para Mujeres, Ley N.° 10724, impulsado por el Sector Agropecuario.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) facilitará el acceso a las tierras, siempre que las interesadas cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Además, las productoras que desarrollen actividades económicas tendrán prioridad en los procesos de asignación individual.

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La normativa también dará atención prioritaria a mujeres que enfrentan problemas relacionados con la propiedad de sus terrenos, como adjudicaciones incompletas, falta de planos catastrados, invasiones de terceros y ocupaciones pendientes de regularización.

¿Dónde podrán realizar los trámites las mujeres?

El INDER habilitará ventanillas presenciales en cada territorio rural para facilitar las gestiones, mientras desarrolla una plataforma digital para ofrecer estos servicios.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el INDER y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) coordinarán programas de asistencia técnica y capacitación para apoyar a las mujeres en el desarrollo de sus proyectos productivos.

El reglamento entrará en vigencia después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. A partir de ese momento, las instituciones tendrán un plazo de tres meses para establecer los lineamientos técnicos y operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones.

Escrito por: Aneisha Cortés