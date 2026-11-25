Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Estudiantes de segundo y tercer ciclo de todo el país podrán votar para escoger el animal emblema de los parques nacionales. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

¿Cómo podrán votar los estudiantes para elegir al animal emblema?

El MEP enviará a cada dirección regional un formulario con la lista de los parques nacionales ubicados en su provincia, elaborada por el MINAE, así como las especies propuestas para cada área protegida.

Posteriormente, las direcciones regionales distribuirán el documento entre los centros educativos.

¿Qué parques y animales participan?

La consulta incluye 30 parques nacionales de las siete provincias, desde Chirripó y La Cangreja, en San José, hasta Cahuita y Tortuguero, en Limón. Para cada parque, las áreas de conservación propusieron entre dos y cuatro especies.

Entre las opciones destacan:

• Corcovado: el jaguar y la danta.

• Parque Nacional Marino Las Baulas: la tortuga baula.

• Parque Nacional Marino Ballena: la ballena jorobada.

• Manuel Antonio: el mono tití.

• Carara: la lapa roja.

• Los Quetzales: el quetzal.

Los estudiantes deberán elegir, entre las especies propuestas, aquella que mejor represente al parque nacional de su provincia.

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¿Hasta cuándo se podrá votar?

La votación estará disponible hasta el 30 de noviembre. El MEP y el MINAE darán a conocer los resultados al cierre del curso lectivo 2026, cuando presentarán oficialmente a los animales seleccionados.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan acercar a la población estudiantil a las áreas protegidas del país, fomentar la educación ambiental y promover el interés de las nuevas generaciones por la conservación de la biodiversidad costarricense.

Escrito por: Aneisha Cortés