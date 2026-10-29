Mujer sorprende al viajar con un ganso en vuelo en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Así como usted lo lee, una mujer viajó con un ganso en un vuelo por Costa Rica. Dicho animal, llamado “Fifi” es famoso en redes sociales, incluso tiene una cuenta en TikTok con miles de seguidores.

Cuenta del ganso

El animal comparte la cuenta con un perro. El nombre del perfil es: “Las aventuras de Sam y Fifi”, donde una mujer muestra parte de su vida y viajes con sus mascotas.

Vuelo con los animales

La dueña de Fifi visitó Costa Rica y en redes sociales se hizo viral la imagen del ave en una aeronave.

En el video se muestra cómo la mujer agarra al ganso y pide a un servicio de vuelo privado que la lleven a Isla Tortuga. Clip ya tiene más de 500 mil visitas.

Muchas personas quedaron impresionadas del nivel de domesticación que tiene “Fifi”, para hasta incluso comer en una taza mientras el avión iba por los aires.

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Seguidores ticos

Tras conocer sobre este video, gran cantidad de costarricenses empezaron a seguir la cuenta, para ver las aventuras de esta particular ave.