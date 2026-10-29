Aprueban fuerte aumento en el precio de los combustibles

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un fuerte aumento en el precio de los combustibles y el gas para noviembre de 2026. El ajuste elevará hasta ₡89 el litro de gasolina regular y sumará ₡549 al cilindro de gas de 25 libras.

La resolución se basa en los costos reales reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y contempla incrementos en los cuatro combustibles incluidos en el estudio extraordinario.

Estos serán los nuevos precios de los combustibles

La gasolina regular tendrá el mayor aumento por litro, con ₡89 adicionales, por lo que pasará de ₡719 a ₡808.

En el caso de la gasolina superior, el incremento será de ₡42 por litro, de manera que su precio subirá de ₡764 a ₡806. El diésel también aumentará, con ₡23 adicionales, para pasar de ₡785 a ₡808 por litro.

El gas licuado de petróleo (GLP), en mezcla 70-30, subirá ₡26 por litro, de ₡263 a ₡289.

Cilindro de gas subirá ₡549

El ajuste también afectará a quienes utilizan gas para cocinar. El cilindro de 25 libras pasará de ₡7.172 a ₡7.721, tras un incremento de ₡549.

Según la información suministrada, alrededor del 53% de los hogares del país utiliza gas principalmente para cocinar. El aumento también tendrá repercusiones en comercios que dependen de este producto para sus actividades.

¿Qué impulsa el aumento?

Entre los factores señalados están la inestabilidad del mercado internacional, las restricciones en el flujo de petróleo crudo desde Medio Oriente y la disminución de los inventarios mundiales.

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También influyen las limitaciones en la oferta de productos refinados, especialmente el diésel, las presiones sobre los márgenes de refinación y el aumento de los costos de transporte y logística por los riesgos geopolíticos.