Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La Cruz Roja confirmó un paciente fallecido tras grave accidente de autobús en el sector de Sarapiquí, Heredia. La unidad de transporte se volcó y dejó personas atrapadas.

Pacientes atendidos por vuelco de autobús

“Como parte de las acciones realizadas hasta el momento, cuatro pacientes en condición crítica ya fueron trasladados hacia el Hospital de Heredia”, sañaló la Cruz Roja.

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Confirmación del paciente fallecido

Según informó la Cruz Roja, en la escena hay un paciente sin signos vitales. El Cuerpo de Bomberos afirma que se trata de una femenina.

Información en desarrollo.

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