Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un vuelco de autobús deja personas atrapadas y provoca un derrame de combustible en carretera. Bomberos y Cruz Roja atienden el incidente.

Hecho se presenta en el sector de Las Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Ruta 4, Río Frío, cerca del Restaurant Palmitour.

Imágenes del autobús volcado

Usuarios en redes sociales que circulan por el sitio comparten imágenes, que dimensionan la gravedad del accidente.

“Los equipos de respuesta trabajan en el sitio para atender a las personas afectadas, realizar las valoraciones correspondientes y coordinar las acciones de rescate y atención prehospitalaria”, afirma la Cruz Roja.

*Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.