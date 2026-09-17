Sustancia acaba con la vida de una mujer

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Una mujer de 35 años murió luego de, aparentemente, consumir una sustancia en Grecia, Alajuela.

Cruz Roja la encontró sin signos vitales

El hecho ocurrió alrededor de las 6:18 p. m. de este miércoles y fue atendido por una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a la mujer sin signos vitales.

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Aparente intoxicación tras consumir sustancia

La atención fue clasificada inicialmente como una posible intoxicación o anafilaxia. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas de la muerte y la sustancia que habría consumido.

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