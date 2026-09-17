Sustancia acaba con la vida de una mujer

Cruz Roja atendió la emergencia.

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Una mujer de 35 años murió luego de, aparentemente, consumir una sustancia en Grecia, Alajuela.

Cruz Roja la encontró sin signos vitales

El hecho ocurrió alrededor de las 6:18 p. m. de este miércoles y fue atendido por una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a la mujer sin signos vitales.

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Aparente intoxicación tras consumir sustancia

La atención fue clasificada inicialmente como una posible intoxicación o anafilaxia. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas de la muerte y la sustancia que habría consumido.

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