Conductora a la que le quebraron un espejo de una patada conversó con Noticias Repretel

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una conductora que denunció haber sido agredida por un hombre en carretera, en San Ramón, conversó con Noticias Repretel y dio su versión sobre lo ocurrido.

La mujer aseguró que el incidente comenzó durante un altercado en un alto. Según relató, el hombre se bajó de su vehículo y la agredió verbalmente, además de golpear su carro.

Mujer viajaba con su hijo menor y su pareja

La conductora explicó que en ese momento viajaba junto a su pareja y su hijo de siete años.

Aseguró que el hombre golpeó el vehículo y que, posteriormente, ambos pensaron que el incidente había terminado. Sin embargo, según su relato, se encontraron nuevamente al día siguiente cerca del hospital de San Ramón.

Entrevista completa con la víctima:

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La mujer afirmó que, en ese segundo encuentro, el hombre atravesó su vehículo y volvió a acercarse de manera agresiva. Fue entonces cuando, según quedó registrado en video, pateó el carro y quebró el retrovisor.

Rechaza versión de deuda

La conductora negó tener una deuda de ₡100 mil con el hombre y aseguró que nunca lo había conocido antes de estos hechos.

También rechazó la versión de que hubiera utilizado su vehículo para intentar atropellar a la esposa del hombre, quien, según él, está embarazada.

La mujer considera que podría existir una confusión relacionada con un conflicto por una vivienda y afirmó que llevará el caso ante el Ministerio Público.

Su hijo quedó afectado

La conductora relató que su hijo presenció el altercado y posteriormente presentó una fuerte reacción de nerviosismo.

Su abogada, Cristina Villalobos, indicó que solicitarán medidas de protección y que la Fiscalía deberá investigar lo ocurrido. También señaló que se tomará en cuenta la situación del menor.

Mientras tanto, el hombre involucrado también difundió su propia versión en redes sociales, en la que sostiene que existían conflictos previos y niega que su reacción haya ocurrido sin un motivo.