Mujer lleva 2 años con la pierna quebrada y espera una cirugía: su historia conmueve

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

Una caída que cambió su vida

Gabriela Aguilar lleva dos años con una lesión en su pierna y todavía espera una cirugía en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La adulta mayor sufrió una caída y acudió a la Clínica Moreno Cañas. Según relató, los médicos le realizaron placas, pero no detectaron la gravedad de la lesión.

“Él dijo: no, usted no tiene nada”, contó Aguilar sobre la atención que recibió en ese momento.

La paciente asegura que únicamente recibió acetaminofén y una inyección. Posteriormente, otra valoración médica habría determinado que presentaba una fisura.

Ahora necesita un reemplazo de rodilla

Con el paso del tiempo, la lesión se complicó y actualmente Aguilar necesita un reemplazo de rodilla.

La paciente también recurrió a recursos de amparo para intentar acelerar su atención. Sin embargo, todavía no ha sido intervenida.

Largas esperas para cirugía

El caso de Aguilar ocurre mientras pacientes enfrentan extensas listas de espera en ortopedia.

Según información presentada en el reportaje, algunos centros hospitalarios registran esperas superiores a 800 días para cirugías de esta especialidad.

Además, especialistas señalan que la falta de médicos y la cantidad de pacientes dificultan reducir las listas de espera.

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