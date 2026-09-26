MEP anuncia nuevo beneficio gratuito para estudiantes y sus familias

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) puso a disposición nuevas guías gratuitas para ayudar a estudiantes, familias y docentes a prevenir los riesgos que pueden enfrentar niños y jóvenes al utilizar internet.

Guías explican los principales riesgos en internet

El material aborda situaciones como el ciberacoso, el grooming, la sextorsión y el sexting, con información dirigida a diferentes edades y etapas educativas.

Además, las guías incluyen recomendaciones para proteger la privacidad, cuidar la información personal y utilizar las herramientas digitales de una manera más segura.

El MEP busca brindar recursos que permitan a las familias y a los centros educativos conversar con niños y jóvenes sobre los riesgos asociados al uso de internet.

Material está disponible de forma gratuita

Las nuevas guías están disponibles en el Portal Educativo del MEP y cualquier familia, docente o estudiante puede consultarlas.

El contenido está dirigido a estudiantes desde primera infancia hasta secundaria, por lo que las recomendaciones se adaptan a distintas etapas de desarrollo.

Con este material, el MEP ofrece una herramienta gratuita para reforzar la prevención y promover un uso más seguro y responsable de internet entre los estudiantes.

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