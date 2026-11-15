Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Una mujer habría intentado asfixiar a su hija de 1 año y 3 meses de edad, en el sector de Barrio San José, Alajuela.

Intervención de la Fuerza Pública permitió salvarle la vida a la bebé.

¿Cómo las autoridades se dieron cuenta de esta situación?

Los hechos se registraron este 15 de noviembre, luego de que los oficiales recibieran una alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se informaba que una menor de edad no respiraba.

Al llegar al sitio y realizar una valoración inicial, los policías observaron que la niña presentaba múltiples marcas, lesiones y signos evidentes de agresión en el rostro y el cuello.

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¿Cómo se habrían presentado los hechos?

“Según la información preliminar, la madre, una mujer, de apellido Chavarría, presuntamente habría intentado asfixiar a la niña durante más de diez minutos”, detalló el Ministerio de Seguridad Pública.

Acciones contra la mujer

Ante la gravedad de la situación, los oficiales actuaron de inmediato y procedieron con la detención de la sospechosa.

¿Y qué hicieron con la bebé de 1 año?

Se coordinó el traslado de la niña en una ambulancia a un centro médico para que recibiera atención especializada. Además, Fuerza Pública coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para lo correspondiente, con el objetivo de garantizar la protección de la menor.