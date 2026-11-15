Muere histórico narcotraficante mexicano

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Se confirmó la muerte de un histórico narcotraficante mexicano a la edad de 80 años. Él había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre.

¿De quién se trata?

Se trata de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’. Fue un exnarcotraficante mexicano al que, en la década de 1980, se le llamó el ‘Zar de la droga’.

Narcotraficante fue fundador de un cartel

Además, fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara y controló, por un tiempo, todo el tráfico ilegal de drogas de México hacia Estados Unidos.

Compartió el liderazgo con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. También fue socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada e Ignacio ‘Nacho’ Coronel.

#ÚltimaHora | Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, falleció tras ser hospitalizado en Jalisco por problemas de salud; fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. #LasNoticiasDeFORO con @ysanchezespino | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/3yKNlA08vS — N+ FORO (@nmasforo) November 15, 2026

Buscado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA)

Estados Unidos comenzó a buscarlo en la década de 1980, cuando sus vínculos se habían extendido a organizaciones colombianas y la droga cruzaba hacia territorio norteamericano.

Hechos como la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985, provocaron que fuera buscado a nivel internacional.

Con información de: Univisión.

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