Muere histórico narcotraficante mexicano

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Se confirmó la muerte de un histórico narcotraficante mexicano a la edad de 80 años. Él había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre.
Se trata de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’. Fue un exnarcotraficante mexicano al que, en la década de 1980, se le llamó el ‘Zar de la droga’.
Además, fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara y controló, por un tiempo, todo el tráfico ilegal de drogas de México hacia Estados Unidos.
Compartió el liderazgo con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. También fue socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada e Ignacio ‘Nacho’ Coronel.
Estados Unidos comenzó a buscarlo en la década de 1980, cuando sus vínculos se habían extendido a organizaciones colombianas y la droga cruzaba hacia territorio norteamericano.
Hechos como la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985, provocaron que fuera buscado a nivel internacional.
Con información de: Univisión.
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