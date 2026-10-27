Mujer en estado crítico tras ser atacada por serpiente terciopelo

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un mujer fue trasladada en estado crítico tras ser atacada por una serpiente terciopelo en el sector de Concepción de Atenas, Alajuela.

¿Qué se sabe sobre el caso de la mujer atacada por serpiente terciopelo?

Al parecer la femina recibió una mordida por parte de la especie, que es la mayor causante de los accidentes ofídicos en la región centroamericana (más del 50%), según un artículo publicado por la Universidad de Costa Rica en 2018.

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Traslado

Tras alertar a los cuerpos de emergencia, trasladaron a la mujer en condición crítica hacia la clínica de Atenas.