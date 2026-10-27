Mujer en estado crítico tras ser atacada por serpiente terciopelo

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un mujer fue trasladada en estado crítico tras ser atacada por una serpiente terciopelo en el sector de Concepción de Atenas, Alajuela.
Al parecer la femina recibió una mordida por parte de la especie, que es la mayor causante de los accidentes ofídicos en la región centroamericana (más del 50%), según un artículo publicado por la Universidad de Costa Rica en 2018.
También puede leer: Tiroteo sobre carretera deja un muerto y tres heridos.
Tras alertar a los cuerpos de emergencia, trasladaron a la mujer en condición crítica hacia la clínica de Atenas.